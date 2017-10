Import 2,5TB.sql souboru do DB respektive jeho rozdělení

Rozdělit to nemůžete jinak, než že si jednotlivá schemata vypreparujete do oddělených souborů v textovém editoru.



LOAD DATA INFILE

INSERT INTO t VALUES (), ()

INSERT INTO t VALUES (); INSERT INTO t VALUES ();

Jaký textový editor dokáže otevřít 1,5 TB a vyzobnout z toho 30 GB? Na https://github.com/jhallen/joes-sandbox/tree/master/editor-perf jsou experimenty se 3 GB souborem (ale bez nastavení editoru) a už tam to většinou zamrzne. Dokáže to nvi, mcedit nebo je potřeba dělat to s less, more, head apod.?Z poměrně dávného experimentu si vybavuju, žeje řádově rychlejší neža to je o něco rychlejší nežKaždopádně to chce kouknout do toho SQL souboru a rozsekat ho na menší části (schéma / data).