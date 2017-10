Hrozí ukončení paušální metody při přiznání daně?

1+1=2 i na Marsu....samozrejme ze vyse dane ovlivni hodnotu me prace, protoze cena sluzby ovlivnuje, zda ji zakaznik bude akceptovat



Asi máme jiný přístup k tomu, jak ohodnocovat svoji práci. Souhlasím, že daň ovlivní moji cenu, ale přeci nejsem trubka, abych do toho počítal své daňové zvýhodnění na děti, nebo odečet úroků hypotéky, nebo právě daňový paušál. To jsou individuální, a už ve střednědobém horizontu velmi nejisté úlevy. Obzvlášť, když, jak sám vlastně přiznáváte, víte, že výdajový paušál byl štědřejší, než skutečné výdaje. Účelem paušálu bylo zjednodušit administrativu při podobném výběru daně, jako při uplatňování výdajů. Nikdy nebyl paušál nabízen státem, jako daňová výhoda. Že to tak někteří pojmuli, jejich chyba, dnes budou mít krušné časy.Z pohledu zadavatele také platí 1+1 = 2. Pokud by se to mělo odrazit na ohodnocení práce, pak by i on musel svým zákazníkům zvedat ceny. Vzhledem k tomu, že cílový výrobek začasté končí v rukách koncáků, kteří zároveň budou platit vyšší daně, vznikne uzavřený kruh. Zadavatelé v tomto kruhu budou tlačit na to, aby se vstupní ceny nezvedaly.