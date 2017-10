Staz v zahranici poca leta

Pokud jde o odbornou práci, zaučení člověka trvá měsíce.

Pokud nechceš zrovna plnit regály, pak by to znamenalo, že se ti musí věnovat, učit tě a ty posledních dvacet dnů možná budeš trochu nějak pomáhat.



Buď budeš tak dobrej, že ti to někdo nabídne (můžeš se angažovat v nějakém projektu), je to úplně jiná story, ale že by si někdo řekl "chci tu kluka z VŠ, co mi vyřeší moje problémy, všechno nám tu opraví a zatímco budu na dovolené, pohlídá to", no tak to půjde, pokud studuješ VŠ McDonaldovskou.



Ale jsou různé projekty, placené z fondů EU, které zaměstnavatelům dávají peníze za to, že takové studenty vezmou, jen musíš být ve správný čas na správném místě.