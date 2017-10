Talent a vývoj

Jestli ho máš nebo ne, to se snadno pozná u různých úkolů soutěží v programování, jak rychle a elegantně se ti podaří najít správné řešení.



Na sutaziach sa vacsinou riesia standardne problemy na cas, kde je vopred znamy vysledok. A vacsinou sa tam skusa algoritmizacia, co je samo o sebe mala cast informatiky. Cize, mno, z casti je to talent, ale len z velmi malej casti.Talent je aj napriklad to, aby clovek prisiel k zakaznikovi, ktory nevie, co chce a zistit presne, co vlastne potrebuje. Alebo navrhnut kvalitne automaticke testy, ze potom len ostatni kukaju s vyplestenymi ocami, ze aky bug sa nasiel. Pripadne vediet dobre napisat paralelne algoritmy, optimalizovat, atd ...To sa na matfyzackych sutaziach moc neriesi, kazdy si musi najst to svoje, aby nebol lopata ...