Ahojte, su tu nejaky slovaci ktory maju zivnost v Cesku, a aj tu freelancuju? Zvazujem prechod na freelancing no chcel by som sa informovat ako ste to riesili so zivnostou? Otvorili ste si ju v Cesku alebo na Slovensku? Cital som, ze je lepsie mat zivnost otvorenu v Cesku, lenze nemam tu trvaly pobyt, a byvam len na koleji. Je mozne si otvorit zivnost aj bez miesta podnikania, respektive uviest ako miesto podnikania adresu domov na Slovensku? Vdaka



Mělo by to jít i bez trvalého pobytu, ale budete prokazovat bydliště na území ČR. Trvalý pobyt = adresa evidovaná podle zákona o evidenci obyvatel, bydliště = místo, kde skutečně bydlíte (tyto dva pojmy se rády zaměňují, vrcholem je pak spojení "trvalé bydliště"). Pokud se nepletu, pro účely registrace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění ještě budete potřebovat od Ministerstva vnitra přidělit české rodné číslo.Asi nejlépe Vám poradí na úřadě podle toho, kde bydlíte. Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu doporučuji také oběhnout - oni to dnes nabízejí, že se to dá zařídit na jednom formuláři se zakládáním živnosti, ale v případě cizince bych to raději udělal tou složitější cestou, a tím bych se poinformoval o všech povinnostech.Relevantní zákony: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455 (Živnostenský zákon) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-589 (Zákon o pojistném na sociální zabezpečení) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48 (Zákon o veřejném zdravotním pojištění) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133 (Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586 (Zákon o daních z příjmů)