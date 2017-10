No, to jsem teda napsal dotaz jako praseTak znova...Spustím terminál Bash Ubuntuv tomto terminálu spustím Apache2pak vložím do souboru /var/www/html/index.html text třeba AAAuložím a v prohlížeči zadám http://locahost načte se AAA- doposud OK -teď spustím průzkumníka ve Windows a do souboru /var/www/html/index.html vložím text třeba BBBuložím a v prohlížeči zadám http://locahost načte se opět AAApřepnu do termínálu Bash Ubuntua zadám cat /var/www/html/index.htmla je tam BBBTak proč není i v prohlížeči?