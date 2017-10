Propojení postfixadminu s dovecot

Zdravím,pokoušel jsem se podle několika návodů na internetu zprovoznit mailový server. Vše mi funguje, ale problém je, že jen pod unixovými účty, což je velká nevýhoda, zvlášť, když potřebuji emaily pro více domén se stejným jménem. Tak jsem pátral a narazil jsem na postfixadmin. Ten se mi podařilo úspěšně nainstalovat a nastavit. Nastavil jsem v tom domény a emailové schránky. Ale.. Když se snažím přes roudcube k těm účtům přihlásit, tak mi dovecot v terminálu píše:Oct 10 02:07:16 Servername auth[19679]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknownOct 10 02:07:16 Servername auth[19679]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=test rhost=80.xxx.xxx.xxxPostfix nic nevykazuje. Dovecot nic červeného také ne, toto je jediné, co jsem zachytil.Nevíte, kde bych mohl mít chybu, co jsem třeba mohl opomenout nastavit nebo kam se podívat? Za jakoukoliv radu budu moc vděčný. Jelikož začínám v linuxech (asi tak 5 dnů nazpět jsem je poprvé pustil), tak se v tom tolik ještě neorientuji.Používám tedy Debian 8 a Postfix Admin 2.3.5.Btw. MX záznamy domén mám nastavené a když se k účtu přihlásím pod unixovým jménem "info" a serverem "domain1.cz, tak mi příjem i odesílání emailů funguje, řeším jenom, abych se k emailům přihlašoval přes účty vytvořené v postfixadminu a nemusel pro každý účet zvlášť tvořit unixový účet, kterým to stejně nepůjde udělat, protože info@domain1.cz info@domain2.cz mají stejný login a sdílenou schránku, což opravdu nechciDěkuji moc za pomoc a přeji hezký den!