Čistě pro zajímavost – za reklamu zde zobrazovanou root.cz dostává nějaké finanční prostředky, přičemž má právo si blokovat dodané reklamy dle své libovůle? Kdybych byl inzerentem, asi by se mi to zrovna moc nelíbilo.Nebo jak ta reklama tady vlastně právně funguje? Komu platí inzerent a za co a co se zavazuje publikovatel splnit, komu a za jakou protihodnotu?