Môže mať robot užívateľský účet na https://root.cz ? Pravdepodobne môže. V opačnom prípade by nemalo vôbec žiadnu logiku, že na mňa, ako prihláseného užívateľa, vyskočila googlácka capcha.Samozrejme že som nepotvrdil že nie som robot, to som potvrdil už pri registrácii, navyše to potvrdzuje aj prihlásenie cez https://mojeid.cz , kde som okrem iného dal k dispozícii moje osobné údaje.