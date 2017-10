Zamykání témat

Vážně by mě zajímaly pohnutky na základě kterých zdejší admini zamykají témata.Nedávný případ: https://forum.root.cz/index.php?topic=16470.0 - Zmena zamestnania: Fatal Error with Happy EndZdůvodnění: Příběhy patří do blogu, ne do fóra. Zamykám. - No fajn, ale v jiných tématech se taky objevují příběhy a nikomu to zas nevadí.Např. vlákno - Zkušenosti s prací v Alze:Taky se tam objevují příběhy najednou to nevadí?Na toto jsem byl zvědav, mohla to být zajímavá diskuse. Sice to tam za zaspamoval Novej, ale ten spamuje všude, takže kvuli němu to asi zamčeno nebylo, když jinde ho nechaj řádit.Ale pochybuju, že se dočkám vysvětlení.