Zmena zamestnania: Fatal Error with Happy End

Nieco z praxe - mozno na pobavenie a diskusiu - aj ked pre mna to bol skor horror ako zabavaTak toto je moja pravdiva story:Po 15 rokoch vo firme ako full stack developer, konzultant a team leader som mal plat, ktory - ako som zistil – sa da na slovenskom trhu tazko prekonat. Napriek tomu mi to tam uz dost liezlo na nervy a velmi som tuzil po zmene. Nasiel som si novy job – kde mi dali este o trochu viac – a dal som vypoved. V mojej firme boli z toho vsetci dost zaskoceni – nepocitali s tym a sef sa ma pytal, ci by nieco mohlo zmenit moje rozhodnutie - urcite myslel plat. Nechcel som sa vsak uz o tom bavit, neodchadzal som predsa kvoli platu, ale kvoli celkovej zmene – bol som pevne rozhodnuty odist a zacat od znova - bol som presvedceny ze to bez problemu dokazem - veril som si na 100%.Den pred odchodom mi zatelefonoval Najvyssi (s ktorym som mimochodom predtym nikdy nehovoril) a povedal mi, ze ak by som sa nahodou necitil v mojom dalsom jobe stastny, tak ma prosi, aby som sa vratil. Zo zdvorilosti som mu podakoval za zaujem, ale nebral som to moc vazne … tesil som sa ze idem konecne prec .. a na lepsi flek !Nastupil som teda do novej firmy. Od 8:00 do 14:00 skolenie o firme takmer bez prestavky – potom mi ukazali pracovisko, prihlasil som sa do pocitaca a poobzeral sa okolo seba – cele poschodie budovy = open space,… security = total overkill, v zmluve 40 hod za tyzden – kontrolovanych na tyzdennej baze. Uz po prvom dni som bol z toho dost znekludneny a mal som pocit, ze som sa dostal z dazda pod odkvap. Druhy den som zacal instalovat vyvojarsky soft - podla navodu - ale zasekol som sa kvoli technickej/bezpecnostnej chybe. Nikto mi s tym nevedel poradit, napisal som teda email na support a zvysok dna som tam presedel, cumel do monitora a cakal, ze sa mi ozvu s riesenim chyby. Nikto sa neozyval, prezeral som si open space – brala ma z toho depresia...a stale viac som si uvedomoval ze je to pre mna katastrofa. Zacal som si uvedomovat, ze v svojej predoslej firme som bol JEMAND, vedel som si so vsetkym poradit a tu som NIEMAND uplne odkazany na inych ci mi pomozu, alebo nie – a ked zajtra nahodou nepridem posadia do mojho boxu v open space zase niekoho ineho. Mal som pocit, ze sam som si spustil sebadestrukciu. V hlave mi zacal rezonovat hlas Najvyssieho z byvalej firmy: “ak nebudete v novej praci stastny – prosim vratte sa”. Najprv som myslienku na navrat zavrhoval, pretoze som sa hanbil, ze ma budu mat vsetci za loosera. Citil som v hlave tlak asi tak 200 na 100 a stale som pocul to slovo NESTASTNY. Ano bol to nestastny krok... Nakoniec si hovorim, ze nemam moc co stratit a zavolal som Mu. Priatelsky hlas v telefone mi okamzite zlepsil naladu: “Netrapte sa - robit nespravne rozhodnutia je ludske. Viete co, pridte zajtra rano naspat do prace a my sa budeme snazit urobit to tak, ako keby sa nic nestalo”.Moja mazelka mi sice hovorieva, ze som bezcitny :-) - ale poviem vam, ze v tom momente som bol z tej ponuky Najvyssieho uplne dojaty - keby som vedel plakat asi by mi vytryskli slzy - pocit ako keby som sa beznadejne topil v rozburenej vode a On by mi na poslednu chvilu hodil zachranne koleso a vytiahol ma na bezpecny breh.Vratil som sa teda do moje povodnej firmy. Kolegovia ma radostne zdravili - niektori ma poklepali po pleci – reku vitaj – super ze si si to rozmyslel a vratil si sa - velmi by si nam tu chybal.Uvedomil som si, ze ked som odisiel z firmy, moja vtedajsia instancia zanikla – zozral ju GC. To co sa teraz vratilo je vlastne moja dalsia instancia - teraz uz s uplne inac nasetovanymi atributmi.Bol to pre mna zazitok na cely zivot, ktory ma inac nasetoval. To co mi vo firme dovtedy vadilo mi uz nevadi. Pozeram sa na to teraz uplne inac.Zazili ste uz nieco take – odchod a znovu prichod ?