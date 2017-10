Chodí vůbec na akce typu Javadays někdo koho nepošle firma? A proč?

Tak jsem si říkal bude Javadays, koukám, že tam jsou zajímavé přednášky, začínám o tom přemýšlet, kouknu na cenu vstupného. Ty brďo, 6000,- upraveno po baťovsku. Cože? Pak, že prej vztupné zdarma, když si zajedeš na kurz od Gospas. Kouknu na kurzy Gospas, všechno kolem Java EE a ceny kolem 36k.Já jsem takovej ten ajťák z devadesátek, co se všechno učil sám, protože školy na IT tehdá ještě jednoduše nebyly. A v samostudiu pokračuju stále. Tak mi absolutně nedochází, jak se vůbec najdou účastníci takových akcí.Vždyť např. MIT má na yotube přednášky zcela zdarma a to je fakt jiná liga. České školy už také některé zveřejňují přednášky. Veškerá dokumentace k frameworks je dostupná a youtube opět plné všemožných vzdělávácích přednášek.Snad jen jednou, když jsem cosi psal pro Navision jsem měl problém najít dokumentaci, jinak při běžných projektech je vždy vše dostupné zdarma a tak se mohu v klídku doma vzdělávat za cenu internetového připojení.Proto mě zajímá, kde takové akce vůbec berou účastníky? Chodí tam už jen lidé z firem, které si z nějakého důvodu myslí, že povídání naživo je edukativnější než povídání z obrazovky?K tomu mě napadá partyzánský projekt za ještě dostupnější vědomosti. Dát vysokým školám rovnou povinnost zveřejňovat veškeré své přednášky a studijní materiály online. Ostatně v dnešní době fake news a všemožného ovlivňování mínění lidí ku prospěchů majitelů politických stran, se zdá dostupnost vzdělávání formou samostudia širokým vrstvám jako dobrá prevence zblbnutí lidí.