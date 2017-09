prechod z linux na mac/win

Zdravim osazenstvo,



chytraci z IT oddeleni v praci nam nakazali prechod na mac nebo windows. Nechci tady resit jejich duvody, resp. motivaci, to uz sem se nazlobil dost, proste s tim nic neudelame, ale dovolili nam ve virtualce linux pouzivat.



Muj problem je, ze pouzivam dost specifickej setup s awesomewm a zajimalo by me jestli je mozny na windows nebo mac nejak zaridit ze virtualka bude mit:

- fullscreen pres dva monitory s awesome wm bez nejakych toolbaru z hostitelskyho os a virtualizacni apky?

- primy pristup k sitovce

- neco jako primej pristup ke klavesnici, mam strach ze budu nechtene skakat do hostitele



Zatim se klanim spis k macu, protoze na to zatim IT oddeleni neinstaluje zadny smirovaci klienty a obecne je na to ve firmne lepsi ohlas.



Predem dik za odpovedi a dodavam ze je mi jedno kterej system to bude. widle uz nepouzivam 17 let a maca sem nikdy poradne nepouzival, takze oboji pro me bude uplne nove.