IMAP/POP3 server Courier vs. Cyrus vs. Dovecot

Mam zkusenost s Dovecot, uzivatele muzes mit vicemene kdekoliv si vzpomenes od textoveho souboru prez MySQL az po system, da se nakonfigurovat i vic mist najednou. Zvlada zajistit i SMTP autorizaci a co se tyce pravidel pro uzivatele, tak ovlada sieve filtry, takze se spravnym modulem by to prez roundube slo. Obecne je to dost mocny nastroj a vyhodou je, ze celkem spolehlive zvlada i schranky s radove tisicovkami mailu, s tim uz treba mel Courier problem. Za me by mohl mit ponekud prehlednejsi dokumentaci, ale da se to.



Courier jsem taky mivala, ale opustila jsem ho hlavne kvulit tomu ze nestihal. Jestli ma podporu Sieve netusim, v dobe kdy jsem ho opustela jsem to jeste nepotrebovala, ale mam pocit ze nema.



Co se tyce replikace, zalezi co si od ni slibujes. Jednoducha replikace - data, konfigurace,uzivatele - se da postavit celkem snadno rucne.