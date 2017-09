Nastartovanie kariery

Nastahovat sa do nejakeho vacsieho mesta Bratislava / Kosice / Brno / Praha, a naslepo zvolit technologiu a skusat co ma zaujme

Najst si nejaku zahranicnu staz, trainee program, alebo nieco podobne, a rozsirit si obzory. No bohuzial nepoznam ziadne agentury, alebo nejake ine stranke ktore to sprostredkuvaju, a naslepo skusat a googlit by som nerad. Takze ak s tym ma niekto skusenosti, budem vitat akekolvek rady a tipy.

Zacal pracovat na zivnost, no s rok a pol praxou na polovicny uvazok mi to pride az prilis odvazne, a privelka zodpovednost na tak malo skusenosti z praxe. A tiez je tu otazka, odkial ziskat zakaznikov.

Ahojte, dlhsie som rozmyslal a po vsetkych pre a proti som sa rozhodol nepokracovat v magisterskom studiu, a rad by som nejak zacal svoju karieru. Pocas skoly som si presiel vyvojom ci uz v c#, jave, javascripte (rozne fw ako jquery, angular, ...), no stale niesom rozhodnuty akym smerom by som sa chcel uberat. Chcel by som sa venovat programovaniu, ale nieco takeho, co ma zmysel. Moznosti ktore zvazujem su nasledovne:Trocha som si zapolemizoval, a chcel by som pocut vas nazor, ktoru z moznosti by ste zvolili, alebo akym smerom by ste sa ubrali, ak nahodou nie je spomenuty v tychto bodoch. Dufam ze sa tu bude viest otvorena diskusia s radami, a ziaden zbytocny hate a flame. Dakujem.