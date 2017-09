RAD pre Podnikovy informacny system na mieru

Potreboval by som si naprogramovat system pre moju firmu a postupne tam pridavat zalezitosti ktore by mi sprehladnili a zautomatizovali procesy ktore robime teraz zbytocne pracne. Databazu mam vybratu, nad tym jnejake ORM a spravi sa backend toto nebude problem, problem bude tvorba uzivatelskeho rozhrania ktora vzdy zabera najviac casu.



Existuje dnes nejake riesenie na rychly vyvoj IS? Kedysi sa na tento ucel pouzivalo FoxPro alebo Delphi. Dnes mame k dispozicii hlavne webove technologie (React, Angular ExtJS) ale vyvoj v nich mi pride pomaly (takze toto asi nebude cesta). Ide o to aby sa to UI dalo naklikat mysou pridat nejaka logika prepojenia s DB a je hotovo... Na cistote kodu nezalezi a kludne to moze byt aj Windows only, alebo Linux only riesenie