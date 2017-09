Je realne aby sly vysroubovane ceny nemovitosti dolu ?

Ja si zkusim odpovedet. Prakticky NE. Ale byl bych rad kdyby nekdo prisel i s nejakym jinym nazorem... Bohuzel z bydleni ve mestech se stal predmet investovani, zajistenej velice dobre snad ani ne stalym nafukovanim poctu menovych jednotek v obehu jako tim ze lidi mimo mesta uz neumi a moc ani nemohou na zapade zit.

Kdyz se odstehujete nekam do Hornich Vapenek kde stoji baracek milion bez toho ze by na nej v relitce stali 4 zajemci s predjednanou y-potekou a nebude vam pred nim delat kdosi uz od 4AM bugr s tramvajema, co budete delat ? Umite spravit traktoru ? A nalit do nej naftu ? Jo ale traktorista je tady Pepa mistni opilec, takze nic a asi budete muset dojizdet 40km. Jo jeste je tu flek pro autobusaka... Samozrejme VY ne. Vy pouze po VPNce z notbooku pohanenym solarni elektrarnickou poslete novy genial algoritmus na vypocet cisla PI a mate vydelano.

Ale to se zbytku populace zrovna moc netyka a tykat nebude, svagrova musi delat na investicich v lisovne kde oceni jeji nemcinu a bratr je key account manager ve firme s telefonima tarifama nebo rozvadeci..