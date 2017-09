Optimalni doba/cas, kdy zmenit praci?

Co si myslite, po jak dlouhe dobe je dobre zmenit praci? Po 2,3,5,X letech? Je dobre byt v te same praci treba 20 let? Narazim na praci IT, ne nekde v tovarne. Podle me, tak 3-5 let. Kdysi jsem delal ve firme, kde byl clovek, kterej tam pracoval jiz pocas studia na VS a pote dalsich mozna 15 let a nevim jestli tam jeste dela, rekl bych, ze jo. Ja si myslim, ze to je strasne dlouha doba byt v te same firme tolik let. Clovek musi zacit stagnovat po case co se tyce novych technologii, hlavne kdyz delate na jednom a tom istom projektu.

Co je podle vas optimum?