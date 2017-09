Nízké mzdy v ČR

Učebnicová odpověď by byla "Mzdy jsou tak malé, protože jsou za ně lidi ochotni pracovat". Nabídka a poptávka na trhu práce. Víme, víme.



A teď vážně. Jak je možné, že 28 let po revoluci jsou naše mzdy minimálně 3x menší než ty v Německu?



Zrovna jsem četl report mého zaměstnavatele z poboček po celé Evropě. Juniory v Německu na zaškolení nabírají za 3x větší mzdu než u nás, za tu samou práci a v rámci toho samého procesu - tzn. jejich profi zaškolení a následné přiřazení na projekt. Z každé pobočky hlásí, že mají problém nabrat lidi, že zakázky by byly, ale lidi nejsou - jdou raději ke konkurenci, protože líp platí + celkový nedostatek programátorů na trhu práce.



U nás v české pobočce reportují, že morálka upadá a že mají problém sehnat experty v oboru, se kterými by následně mohli získat další zakázky. Firma pro ně není platově zajímavá, někteří experti ji také opustili. Kvůli problémovým projektům navíc nebudou vyplácet letos prémie.





Takže, pokud jste dobře četli, máme tady firmu, která si u západních sousedů naříká, že má problém platově konkurovat, a paradoxně v ČR si naříká na to samé.



Chápete někdo tu stupiditu? Oni mají problém zaplatit Němce, ale mají problém i lépe zaplatit 3x levnějšího Čecha. Slováka, Poláka, kohokoliv na východě.



Momochodem, není to žádná společnost před kolapsem, je to obrovská korporace, které se posledních X-let daří, tzn. to co jsem popsal je prostě evergreen.



Ale nepíšu to proto, abych kritizoval svojeho zaměstnavatele, já ho jen uvedl jako příklad. Pořád jsme u té otázky: jak je možné, že 28 let po revoluci jsou tady tak nízké mzdy?



V rámci příkladu mého zaměstnavatele mě jen napadá myšlenka, kolik asi tak VYSÁVÁ z ČR a dalších východních zemí hlavní pobočka v Americe.