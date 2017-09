Návrat do ČR

Potřebuji poradit. Nebo to tak nějak zkonzultovat. Jsem už několik let v usa. Dělám na hodně prestižní univerzitě věci co souvisí s machine learning(nebudu víc specifikovat), většinou c++, perl, shell scripting, obcasnej troubleshooting našeho gridu, když správce spí nebo je pryč. Ale ML spíš výzkum než big data aplikace. Prošla jsrm si ccna, ccnp, hraju si s arduinama a podobnýma kramama. Během pár týdnů jsem si prosla angularjs. Jen abych se naučila něco nového, jinak to moc nevyužiju. A teď tedy dotaz: dochází mi čas který tu můžu legálně strávit (vízum). Zaměstnavatel tvrdí, že rád zazada o nové vízum, které prý bez problémů dostanu. Ale já už jsem z usa hodně unavená. A rodinu mám v ČR a nikomu se nechce moc přesouvat. A teď dotaz: je šance že v ČR najdu firmu která mi dá dostatečně náročnou a zajímavou práci? Nějaké tipy, I když třeba přímo neinzeruji? Jsem v kontaktu s amazonem a Googlem a až na to, ze pobočka není v ČR ale třeba v Polsku tak celkem zajímavé, ale ještě se chci poohlédnout jinde.