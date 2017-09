Ak tvoja aplikacia pouziva driver na komunikaciu s mongodb, tak netreba, lebo driver je licencovany apache 2.0 licenciou (aspon tie oficialne su).



Toto nie je pripad odvodeneho diela. To by si to musel linkovat, alebo inak priamo pouzit kod mongo servera. Ty pouzivas iba kod drivera s inou licenciou.



AGPL sluzi na to keby si napr. upravil zdrojaky mongodb a ponukal to ako sluzbu pre ine subjekty. V tom pripade musis zverejnit zdrojaky tvojej sluzby (toto pri GPL nemusis, iba ak by si to dalej siril ako produkt a nie sluzbu).