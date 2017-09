Zálohování virtuálních strojů za chodu

Citace: Miroslav Šilhavý Dnes v 19:30:36 Veeam backup, nebo Acronis to dělají samočinně. Před zálohováním vyvolají snapshot. Poté zálohují jenom přírůstky. vSphere umí na vmdk vymezit pouze změněné bloky od předchozí zálohy, takže inkrementální přenos je překvapivě malý. Dále, Veeam umí snapshoty a přírůstky promítnout do zálohy tak, že z nich zrekonstruuje plný image v nejnovější verzi. Tedy, je připraveno k rychlému natažení ze zálohy, a není potřeba dělat žádný replay přírůstků.

Ta technologie je velmi hezká, určitě stojí za to se na ni podívat, budete překvapený.

díky za tip

v tuto chvíly placený SW nepřipadá v úvahu, kdyz už tedy, tak mě ta partyzanstina něco přiučí

chápu tedy dobře, že tento scénař by měl fungovat?

a) primární virtualní stroj ve stavu OFF zkopíruji na založní místo (pouze jednou)

b) zítra na běžícím virtuálu udělám snapshot a ten zkopíruji na záložní místo vedle toho primáru

c) na běžícím virtuálu snapshot smažu/merge



bod b/c bych prováděl třeba každý den, ale vrtá mi hlavou, že každý nový snapshot, nebude pasovat proti výchozímu primárnímu...

pomůžete mi to objasnit?

díky



To byste nesměl mergovat předchozí snapshoty. Funkční scénář by mohl být: za chodu udělám v pondělí snapshot 1, ten zazálohuji. Úterý-pátek dělám další snapshoty, které zálohuji. V pondělí provedu merge všech snapshotů z minulého týdne, udělám jeden nový, a ten zase zazálohuji jako plnou zálohu.Samozřejmě, jde to i v off stavu, jen je to bolestivější