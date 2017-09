Sedavé zaměstnání - stres a strava

Ja pracujem uz rok z domu, chladnicka je 3m od pracovneho stolu. A ano, je vazne velmi narocne sa ohandlovat aby som ju nevyzral hned prvy den po nakupe.Zistil som, ze sa to da naucit - mozog je ako sval, ked ho trenujes bude sa v buducnosti chovat inak. Toto je ale velmi narocne a dost zdlhave. Cele to pada ne jednoduchej poucke - ludska vola je limitovany resource. Ked si volu vyplytvas na niecom inom, hrozi, ze tu chladnicku vyzeres.Toto obmedzenie vole som zacal obchadzat dvoma trikmi:- zanechavat za sebou stopy - obaly od jedla, bananove supky a pod. nevyhadzovat, ale niekde ich nechat na ociach aby clovek videl, co uz ten den zjedol. Nejake vyskumy dokazali, ze takto ludia zjedia az o 25% menej.- mat pripravene fallback jedlo na zakusnutie, ked je zle - v mojom pripade mrkva a nelupane arasidy. Ked na mna pride "nieco by som zjedol", zjem dve mensie mrkvy a pocit pomynie.Este som cital o tretom triku - ked dostanes strasnu chut zrat, treba 30s tlacit prstom o celo. Vraj to naozaj funguje, ale vzdy zabudnem to vyskusat (treba si vytrenovat mozog, viz. vyssie)