Nová instalace domény + exchange serveru

Ahoj,



Nemáte někdo zkušenost s instalací exchange 2013 nebo 2016? Plánuji novou doménu na WinServeru 2016 (případně 2012 R2, podle toho co bude lepší), dále zmiňovaná exchange.



Co je podle vás lepší řešení? Potřebuji to v horizontu 5-8 let, vše poběží na VmWare, takže případná migrace na nové železo by neměl být problém.



Myslím si, že AD\DC na 2016 by neměl být problém a následná instalace EX2016 také ne.



Díky za vaše rady.



J.