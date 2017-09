lepší element picker pro ublock

Používám ublock, je skvělý, ale element picker má nějaké chyby:

tlačítko Vytvořit zšedne, když filtru nevyhovuje (ano, filtrující výraz lze editovat in-line),žádný prvek na stránce., v pár případech se to hodí.



Za další, lze editovat pouze kosmetickou část filtru (tedy selektor / xpath, umí toho mnohem víc umí i pseudo selektory has() atd), tudíž vždy vytvoří selektor na danou doménu - například brnensky.denik.cz, i když bych chtěl na ||denik.cz



což trochu ho dělá těžkopádným, protože stejně pak musím jít do nastavení pluginu a ručně editovat dané pravidlo.



Taky by bylo skvělé, kdyby třeba se v režimu výběru prvků ukázalo, které filtry jsou zrovna aktivní pro danou stránku.



Znáte někdo nějaký kvalitní element picker, klidně i jako součást nějakého blokátoru, klidně i pro různé prohlížeče.



Nerad bych používal pro blokování víc rozšíření než je nutné, protože pak se tříští nastavení a je těžší sledovat, co kde platí.



V tuhle chvíli je také největší problém, že ublock a umatrix nejsou zaměnitelné, sice umatrix, je "jako pro pokročilejší", protože hezky klikatelně zobrazí mřížku domény/ typy-requestů, narozdíl od ublock umí cookie a také v ublocku je těžkopádná práce s rámci , podle mě v něm se těžko cílí 1st rámce a musí se zase lézt do nastavení. TO samé XmlHttpRequest. v umatrix je to otázka kliknutí v mřížce.



Umatrix ale nepodporuje zase načítání sad filtrů (jako má možnost vybrat ublock z předgenerovaných sad filtrů easy, privacy, disconnect atd...) a vůbec neumí ad-blockovou syntaxi.



Máte někdo recept i na druhou otázku, jak spojit funkcionalitu umatrix a ublock, zdá se mi, že umatrix je trochu upozaděn (ale stále jeho vývoj probíhá)