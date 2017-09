USB hub a problém s HDD

Asi používáš Windows, co?



Restartoval bych počítač, odpojil co nejvíc zbytečností a nechal připojenej jen ten disk (bez flashky apod.). Ten disk bych taky odpojil/připojil, aby dostal restart elektroniky. Je to 2.5" disk napájenej jen přes USB? Ten HUB má externí napájení nebo ne? Ty 2.5" disky chtějí hodně proudu, kterej HUB bez napájení nemusí dát... Ta flashka mu asi dočasně přerušila napájení (jejím připojením se zhouploi napětí a ten disk to nedal).



Pokud něco zapisoval, mohlo by to znamenat, že data se nezapsaly. Mohlo to taky vést k poškození disku (plotny), ale asi bych to nečekal. Mám doma 10 let starý disk, který jsem dřív odpojoval během čtení a zápisu a stále funguje spolehlivě.



Takže postup: Vytáhnout disk z USB, restartovat PC, pokud HUB nemá externí napájení, připojil bych disk přímo k PC (pokud je to stolní PC, tak do zadních USB, které jsou přímo na desce, ne do předních, které mají často poddimenzované napájení), pak se uvidí.