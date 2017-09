Mediorní PHP vývojář, práce v Praze

Cítíš se v PHP jako ryba ve vodě a máš zkušenosti se Symfony (nebo jiným frameworkem)? Miluješ čistý a přehledný kód? Skvělé!

GIT už tě nepřekvapí? Máš zkušenosti s různými workflow, rebase zvládáš i o půlnoci? Super.

Zkušenosti s Linuxem a buildovacími nástroji (bash, ant, grunt, gulp).

MySQL - klasika a přehled o featurách (pohledy, triggery, procedury)

JavaScript/jQuery, AJAX? Výhoda.

Zkušenosti s implementací komplexních e-shopových řešení jsou výhodou.

A pak klasika – HTML, CSS, alespoň základy. Bez toho to nejde. Přesah do FE je výhodou.

Odpovídající peníze? Jasně, zadarmo pro nás rozhodně dělat nebudeš.

Kancl? Máme.

Dovolenou, nabušený počítač s OS dle výběru, dotovanou multisport kartu, školení a konference? ✔

Chceš dělat se skvělým seniorem a třeba se i něco přiučit? Skvělé, jeden tu na tebe čeká.

Smart is the new sexy! Hledáme geeka, který si s námi sedne. Při práci i po práci. Znáš odpověď na otázku života, vesmíru a tak vůbec? Pak jsi to ty!K dispozici budeš mít projekťáka, UXáky, kodéra. A na upuštění páry lezeckou stěnu a X-Box v kanceláři na Praze 2. Zajistíme ti veškerý komfort a volnost, co potřebuješ. Programování v PHP (OOP) bude tvoje doména, a na to se potřebujeme spolehnout.Vývíjíme webová řešení pro klienty jako je Heureka, Harley Davidson Praha, Firstclass, Zavezu, Exclusive tours a další. Navrhujeme Mobilní banku pro KB.Vstupujeme do světa e-shopů a aktuálně realizujeme zajímavý pilotní projekt.Kanceláře máme v klidném domě v centru města s dobrým dopravním spojením. Do práce se dostaneš metrem C, kde z Vyšehradu seběhneš 400 metrů z kopce nebo metrem B z Karlova Náměstí je to pár zastávek tramvají. Jezdí tu tramvaje 6, 18, 24, 7 nebo můžeš jezdit na kole. Sprcha tu je a bezpečné místo na kolo také.V kanceláři budeš sedět s několika kolegy, aby jsi měl klid na práci a necítil se sám. Openspace u nás nemáme ani mít nechceme. Vyznáváme neformální kulturu, je nám vcelku jedno, jestli máš tetování nebo v čem chodíš do práce. Spíš si vážíme toho, když máš vlastní názor a něco umíš. Rádi si taky občas po práci zajdeme sednout do hospůdky nebo uspořádáme společnou snídani.Jednoduše - najdeš u nás prostředí, kde je dost klidu na práci, ale kde se dá zároveň i oddechnout a pobavit se s kolegy.Zaujalo Tě to? Napiš na martin@aw-dev.cz , nejlépe pošli ukázky své práce a domluvíme se na osobní setkání.