Barcode tiskarna na samolepky

s QR nebo carovym kodem z linux, jeste lepe z FreeBSD po siti

To je naprosto triviální pro člověka, který ví, co má dělat.Krok 1) Koupíš si tiskárnu Zebra.Krok 2) Napíšeš si tiskovou sestavu třeba v ZPLKrok 3) Zajistíš, aby se do tiskárny sestava nahrála po jejím zapnutí/resetu. (je několik cest)Krok 4) Pošleš příkaz na vytištění sestavy, ten zhruba vypadá echo "názevsestavy:kód1:123456789">ltp1Tiskárna dostane příkaz, vezme si sestavu ZPL ze své paměti, podle identifikačního kódu v tiskové dávce, naplní proměnou kód1 hodnotou 123456789 a vyjede štítek.Jestli s tím umíš, je to "brnkačka".Jestli s tím neumíš, je to práce na víkend.Jestli nerozumíš jakémukoliv z kroků, které jsem uvedl, přeji hodně štěstí :-D