Jaký HDD zvolit pro NAS?

Abych nebyl Ku-j-Wa (Čínská přezdívka hraběte Top-rautmberga) písnu něco o Seagatech.Nejlacinější řady: FŮŮŮŮŮJJJJ!!! Kdyby to raději prodávali pod značkou Rychledokoše nebo Jetoshit...Řady: SV - ze desítek a desítek disků neodešel ani jeden!!! SV35ky tu mám doma tři a i když už mají nalítáno tolik, drží!(SV = surveillance) tj. jsou určené pro provoz 24/7 do různých rekordérů a jsou o poznání dražší (asi 2-4 stovky).Profi řada: Bohužel to lidi málo kupují, nemám relevantní zkušenosti.Reputace nejlacinější řady?You know what is reputation? Is people talking, is gossip... tvrdí, že Seagate tyhle disky bouchá z méně kvalitních komponent, testuje na tom různé fičůry a až po řádném ozkoušení je nasadí do vyšších řad. Já se těmto diskům vyhýbám jako čert kříži. Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.U Westernu to je podle mého názoru jednodušší:Nejlacinější řada: šmejdPrůměrná řada: šmejdNejdražší řada: to je výjimka, to je drahý šmejd :-DOvšem přiznám se, jsou lidé...no spíš bytosti...chodí to v sandálech do práce, nežere maso...no a ti to kupují a jsou spokojení.