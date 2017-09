elektrotechnicky dotaz

Totální základ:



Chápat následující:

- co je to napětí

- co je to proud

- co je to odpor

- co je to elektrický výkon

- jaké jsou vztahy mezi výše uvedenými jevy

- co je to zdroj, co je to spotřebič



- rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem



Naučit se znát základní typy akumulátorů a jejich chování



Dále by bylo dobré seznámit se s nejzákladnějšími součástkami - rezistor, kapacitor, induktor (hovorově nazývané odpor, kondenzátor, cívka), a jejich chování v obvodu stejnosměrného a střídavého proudu.

Základní polovodičové součástky (dioda, tranzistor) a k čemu cca. slouží.

co je relé, co je stykač, možná jak zapojit ledku :-)



S tímhle minimem pravděpodobně budete umět sestavit smysluplný dotaz na váš problém - ať už do vyhledávače nebo do diskuse.



A za pomoci pochopení toho co píšu v prvních pěti řádcích že je nutné minimum, a pomocí ohmmetru, by jste dokázal snadno určit jaký zdroj by jste potřeboval k tomu vašemu kompresoru :-)