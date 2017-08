platy v IT v Kosicich

T-Systems ako najvacsi zamestnaval mal za 2016 rok priemerny mzdovy naklad (vratane vsetkych odvodov) 18535Eur, co je zhruba 1150Eur mesacny plat. (zdroj finstat.sk, kde sa to da pozriet). Treba si vsak uvedomit kolko je tam juniorov a netechnickych pozicii. Kopec absolventov. At&t zas 23941Eur, co je zhruba 1450Eur plat.



V 2017 je to pochopitelne este o cosi vyssie. Vo firmach, kde su fakt serniorne pozicie ako napriklad Nemecky Wirecard (nieco cez 100 zamestnancov, cize mensia firma) je to okolo 3k. Aj cast IBM patri k lepsie platiacim.



Hoci na vychodnom Slovensku je nezamestnanost stale vysoka, v Kosiciach je to uz uplne minimum, co posledne obdobie vyrazne tlaci mzdy hore. Priemerna mzda v kraji za 2016 je 914Eur (zdroj profesia.sk), v Kosiciach viac, cislo ovplyvnuju aj dalsie casti v kraji, kde este chyba infrastruktura ci skolstvo - smer Sobrance, smer Michalovce, smer Roznava atd.