Programovanie a modne trendy?

Nemáte pocit že aj programovacie jazyky / techniky podliehajú módnym trendom?



V 90 rokoch bolo in C++, Turbo Pascal, Delphi a najvačsiu slavu zažívala paradigma OOP spolu s jej nadstavbou komponentovým programovaním... Dobrý programátor musel vedieť C++, tí horší aspoň Object Pascal alebo Visual Basic. OOP z 90tych rokov, nemalo s dnešným ponímaním OOP veľa spoločné aj keď základ bol rovnaký.



Neskor prišla na scénu java. Každý považoval Javu za budúcnosť. Pretože bola multiplatformná. Java sa mala stať univerzálnym jazykom webu a java applety boly prvý pokus o RIA, mala sa presadiť nie len v PC ale aj v inteligentnych chladničkách práčkach a kosačkách, to sda jej síce nepodarilo ale presadila sa aspoň v podnikových aplikáciách.



Potom prišiel Microsoft s LINQ a začal tlačiť niektoré prvky FP do imperatívnych jazykov. Dnes tu máme revolúciu FP jazyky ako Swift, F#, Scala udávajú smer a imperatívne jazyky ich začínajú vykádať. Ludia nadávajú na OOP dedičnosť je OUT a FP zažíva renesanciu.