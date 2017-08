Aky ServiceDesk

Zdravim,



Mate nejaky tip na Service Desk pre small business? Ked som sa naposledy pytal na doku, vela ludi odporucilo confluence a ta sa nam aj osvedcila... Ale JIRA Service Desk je pre nas nedostatocny a zaroven predrazeny.



1) Self hosted

2) Idealne one time fee s nejakym casovo obmedzenym supportom < 1000 Eur

3) Potrebujem automaticke spracovanie emailov

4) Funkcny state machine a custom views pre jednotlive akcie (definovany proces, presne definovatelne prechody stavov zo strany agenta aj customera)



Teraz mam nahodeny OTRS a nakonfigurovany process... Cize customer si vytvori "new" ticket, agent ho musi accept/reject/(delete), nasledne je "open", potom ho agent musi niekomu pridelit (in progress), potom sa niekedy stae "resolved" a customer zase musi acceptnut alebo rejectnut solution.



V zasade mi to pride ako celkom ITIL standardny process, ale uz v OTRS neviem dostat emailove tickety do tej queue tak, aby sa mi v agent interface zjavili ako new.



Taktiez mi vadi, ze v otrs ma kazdy article svoj subject... Pride mi to uplne mimo. Toto som si zeditoval v src, tak ze subject sa mi teraz vyplna automaticky "ticket xxx has been updated to state yyy by zzz", ale je to hacky riesenie a neprezije update.



Co pouzivate na customer support?

Dik.



PS: Sme 4 co obcas riesime nejaky ticket... Ale nepacia sa mi licencie ako Jira SD, kde 3 agenti stoja 10 $ rocne a 5 uz 1500 $.