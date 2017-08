Dobry den,

rad bych vyzkousel KVM.

Nejaky ten stroj vps bez gui (mozna Windows na ucetni program)



Nechci do toho investovat 30k.

Bude to ciste na testovani.

Mozna jedna vps jako NAS.



Dulezite bude hodne ram, ale jaky by jste zvolili cpu? Bude stacit i5/i7 nebo spise Xeon?



Dekuji

Pavel