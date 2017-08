Zdarec, mám technickou - používáte někdo v ostrém provozu Hyper-V?

Jaké s tím máte zkušenosti - údržba, běh 24/365? jak pod tím běží linuxy?

Spolubojovnící se na KVM moc netvářili, že mám nasadit čistě Hyper-V Server 2016.

Já si s tím jen hraji, když něco narychlo testuji, abych si nerozhodil produkční mašiny.



Ptám se obecně, jestli má smysl se v tom nějak víc hrabat - nemám čas na všechno.

Poslední dobou mám pocit, že sw ZADARMO je nejdražší.



Vzhledem k tomu, že je to naprosto minoritní platforma... nešel bych do toho.Navíc nám přišel výkon Linuxových strojů (což není paravirtualizace) docela špatný.Jinak se to jeví normálně spolehlivě, ale fakt je to spíš hračka pro malé firmy.Raději KVM, ESXi, LXC, Docker nebo něco podobného...