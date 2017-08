Oplatia sa certifikaty?

Ahojte, mam otazku ohladom certifikatov ktore poskytuju rozne korporacie ako IBM, Microsoft, Oracle, atd ... Oplati sa do nich investovat cas a peniaze, alebo to buducich zamestnavatelov aj tak nezaujima? Rozmyslam nad tym preto, ze skoncil som Bc. studium, a rozmyslam ci ist dalej studovat magisterske studium, alebo popripade cas investovat do takychto certifikatov, samozrejme pre technologie ktorym by som sa chcel venovat. Skola mi nerobila vacsi problem, no nenaplnala ma. A co pozeram vyvojarske pozicie, vacsinou uvadzaju ako kriterium stredna skola, respektive vzdelanie 1. stupna.