Aktualizace FF 55.0.1 začíná „rušit“ addony

Tato poslední aktualizace firefoxu mi označila většinu addonů jako "LEGACY" a "The Addon Bar (restored)" přestal fungovat úplně.



To je fakt paráda, měl jsem v tom add-on baru "ovládací" ikonky těch nejdůležitějších rozšíření (uBlock, ...).

Teď snad abych to namačkal někam nahoru, kde už je to přecpané a z času na čas se tam objeví nějaká nová ikona nějakého toho imprůvmentu sociálního...



Rád bych věděl, kterého mameluka napadlo tu spodní lištu zrušit.

Za koule do průvanu...



Otázka do pléna:

Můžete poradit nějaký jiný prohlížeč, který:

- není řízen managorama na drogách, kteří do toho chtějí přidávat každý měsíc nějakou krutopřísnou kůl sračku, aby ji pak za dva měsíce zase zrušili

- nemění každý rok API

- funguje v tom něco jako uBlock Origin, NoScript, Privacy Badger (+rozumná správa sušenek)

- příjemná práce s tabelátory

- nezmrazí to pc při třech a více tabech

?



PS: Ano, mohu honem hledat jiný podobný addon, který v tom bude fungovat. Do příští aktualizace. Už mne to FAKT NEBA.



Ja to tusil, ze budes radosti skakat. Tak vidis, konecne mas FF, jak v Mozille rozhodli, ze je to pro tebe nejlepsi.No dyk jo, pro myslis, ze ted delaji ty monitory, co jsou metr siroke a 15 cm vysoke? To proto, aby se ti vesla vsechna rozsireni do URL pole.Nejakeho genia s uchylnou fantazii z Chrome/Chromium tymu. Vsichni se toho honem chytli a tento impruvment take implementovali.Zatim se drzi Pale Moon. Ovsem v https://html5test.com/ ma pomern nizke skore, takze se bues muset obejit bez vifikundaci a socialne-telefonovaciho API se asi hne nedockas. Jede mi v tom uBlock Origin, na susenky mam Advanced Cookie Manager, i kdyz vlastne nevim proc, protoze jsem zavedl spravu susenek pomoci Cookie Exterminatoru. JS vypúinam rucne podle potreby tlacitkem jednho rozsireni ve status baru. NoScript by asi chodil, ale on ten prohlizec dost zpomaluje a nektere zamotane weby s tim stejne nechodi, i kdyz clovek skonci tim, ze povoli vsechny skripty, ktere v NS vidi.Ovsem rozsireni na PM je pomerne malo, tak uvidis, jestli najdes, co potrebujes. Ja zatim nasel vicemene vsechno, co chci, i kdyz jsem uz i editoval manifest v rozsireni, aby nervalo kvuli nepodporovane verzi.Na to se rovnou vyser, protoze zrusi XUL (nebo uz mozna zrusili a spousta rozsireni nebude, anzto 1) nepujdou udelat jako ty nove webAPI rozsireni nebo jak se tomu nadava, anebo 2) se na to autori uz definitivne vyserou.Mel jsi si usetrit nervy a prejit vcas na PM. Ja na nem jsem uz dlouho a vyhovuje mi. Na rozdil od tebe totiz nemusim s kazdou novou verzi skakat radosti, jak se soudruhum nova verze zase pekne povedla.