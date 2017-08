Template on template v Javě

To je návrhový vzor šablona / template. To je něco jiného než template v C++ i než generiky v Javě. Dá se implementovat i bez C++ šablon i bez Java generik, jak je ostatně vidět na příkladech uvedených v odkazu.Návrhový vzor šablona se zřetězit („šablona nad šablonou“) dá. Generika nad generikou se také udělat dá (alespoň s tím, co si pod „generika nad generikou“ představím já). Takže jestli se dá v Javě udělat „šablona nad šablonou“ se tu můžeme dohadovat do nekonečna, protože si každý může sám určit, co tím „šablona nad šablonou“ myslí. A nebo tazatel napíše, co vlastně řeší za problém.