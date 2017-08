Pomalá grafika RDP na KVM

Zdravím, mám i5 3570s kde je KVM. Rád bych tam provozoval jako virtual Windows 7, ale šíleně se seká grafika přes RDP.

Řeší tohle externí grafika? Jestli to někdo používá má s tím zkušenost.

Používám tu na desce ( v procesoru).



RDP nemá s grafickou kartou moc společného. Potřebujete síťový přístup k tomu stroji s Windows 7, mít na nich povolený vzdálený přístup, a připojit se přes RDP klienta. Grafická karta může hrát roli jen na straně klienta (tj. tam kde vám běží RDP klient), ale neumím si představit, že by to mohlo působit problém.Pokud se vám to seká, tak zkuste RDP přístup k těm Win7 ze síťového stroje. Jestli se to seká i po síti, bude zjevně problém v té virtualizaci, nebo v síťovém spojení mezi klientem a těmi Win7. Jak někdo navrhoval, můžete si zkusit třeba ping -l 5000 , a koukat na odezvu. Pokud je odezva na lokální síti nad 1ms, nebo jsou tam dokonce timeouty, tak je potřeba řešit virtualizaci a síťové připojení.Je také dobré používat RDP klienta, který podporuje celou škálu klientských operací. RDP přenáší instrukce k vykreslení obrazu, ne snímky obrazovky (což dělá třeba VNC). Klient řekne serveru co umí kreslit: bitmapy, polygony, text, křivky atd. Server potom posílá instrukce pro zobrazení přeložené do operací, které klient umí. Někteří neoficiální RDP klienti umí jen zobrazovat bitmapy, což z RDP protokolu efektivně udělá cosi jako VNC. Nicméně na lokální síti by ani to nemělo způsobovat sekání.Ještě obrácená cesta: můžete na stroj nainstalovat Windows 10 nebo 8.1 (jestli se vám nelíbí nové Start Menu/Start Screen, nainstalujte si Classic Shell), a tam máte k dispozici Hyper-V. Tím máte vyřešeny věci jako drivery, uspávání a probouzení, spolehlivou virtualizaci atd. Pod Hyper-V můžete rozjet jak Windows, tak Linux. K Windows (ať už fyzickým nebo virtuálním) se prostě připojíte přes Remote Desktop. K virtuálním Windows a Linuxu se také můžete připojit přes Hyper-V konzoli. K Linuxu můžete připojit po síti přes X11, pokud si na Windows rozjedete X11 server (třeba Xming, Cygwin X nebo vcXsrv).Navíc ve Windows 10 můžete nainstalovat Services for Linux, tj. Ubuntu pod Windows. Ve výchozím stavu fungují jen command line nástroje, ale když na Windows rozjedete X11 server, dá se prý při troše snahy rozjet i linuxový desktop.