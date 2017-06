Konzistencia dat - databaza

Ahoj, asi to tu nepatri, no nemam sa velmi koho spytat a uistit sa. Pripravujem sa na test, a vo vzorovom teste sa objavila otazka, na ktoru odpoved som si nie isty. Hadam sa najde niekto kto mi odpovie. Znenie otazky



Dve paralelne zpracovavane transakcie nemozu poskodit konzistenciu dat prave vtedy ak:

1.) su vykonavane seriovo

2.) su vykonavane na stupni izolovanosti serializable

3.) nedojde k ich vzajomnemu uviaznutiu.



Mam vybrat spravne odpovede, podla mna je spravna len 1cka, no nie som si isty. Vie mi niekto poradit? Dakujem velmi pekne a este raz sa ospravedlnujem.