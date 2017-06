Náhrada FTP

Zdravim. Existuje nějaký protokol, který by byl plnohodnotnou náhradou zastaralého FTP? Za plnohodnotnou náhradu nepovažuji SFTP (nadstavba SSH) ani WebDav (nadstavba nad HTTP). U obou těhle řešení je problém s virtálními usery i adresáři, navíc rozchodit to (na rozdíl od FTP) není úplně jednoduché. Navíc se to dělí o číslo portu s nadřazeným protokolem (porty 22 a 80).



Já žádnou plnohodnotnou náhradu (prostě protokol, určený primárně k obousměrnému přenosu souborů v internetu) nenašel. Ale nějak se mi nechce věřit, že by opravdu nic neexistovalo.