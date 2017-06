Jak funguje licencování Jboss vs Wildfly

Dohadujeme se s bráchou delší dobu o tom jestli je Jboss nutné licencovat (tedy za něj něco platit). Já tvdím že to funguje takto:



- Red Hat JBoss Enterprise Application Platform je placený produkt - to znamená že binárky mohu v produkčním prostředí používat pouze když za ně zaplatím (ačkoli se dají pro vývojáře stáhnout zdarma). Zdrojový kód je dostupný zdarma, ale binárky ne. JBoss EAP vychází z komunitního projektu Wildfly, tedy je to v podstatě Wildfly + něco navíc. Je to logické protože RHEL musí přece z něčeho platit vývoj. Chyby se odladí na Wildfly.



- Wildfly je opensource a mohu tedy zadarmo stáhnout jeho zdrojový kód i používat binárky v produkčním prostředí.



Brácha tvrdí následující:



- JBoss je zdarma protože je to open source projekt, který je pod licencí GNU GPL. Tedy ho lze volně stáhnout a používat v produkčním prostředí.



Můžete nás někdo prosím rozsoudit? A ještě doplňující otázka - nějaký rozdím mezi JBoss a JBoss EAP?



Předem díky!