Jobs manager

Nevymýšlej blbosti, napiš si na to několikařádkovej skript a asi takhle



Nějaký sdílení, nfs, samba, sftp, jak je libo



tři adresáře - JOBS, IN, OUT



server s webem v IN vytvoří třeba adresář s nějakým ID, do něj nasype úlohu a data (klidně taky do oddělených adresářů)



až dosype, vytvoří v JOBS soubor ID, kterej bude fungovat jako semafor a zapíše do něj 1



zpracovávající server si skriptem v libovolném intervalu bude hlídat JOBS a pokud je v něm soubor s obsahem 1, spustí úlohu a výsledky sype do OUT.



Až doběhne, přepíše semafor na 2, nebo třeba 3, když bude chyba... cokoliv...



server posílající úlohy si bude taky hlídat adresář a když v něm najde semafor >1, tak si z OUT vezme data, semafor smaže, úlohu taky smaže, nebo přesune, nebo cokoliv...





Pokud se ti nelíbí kontroly s timeoutama, tak stačí, aby každej server poslouchal na nějakým portu, na ten, co zpracovává se pošle třeba to ID a na základě toho si to sám zapíše do fronty a když skončí, pošle zpátky třeba ID + error code.



Můžeš to udělat v bashi, perlu, pythonu, jak je libo, práce max na hoďku a nemusíš na to tahat žádný monstróznosti.