Proč na PC/NTB nemůže HDMI port a další (miniDP, VGA, DVI) fungovat jako zároveň pro vstup obrazovu? Co je na tom tak složitého? Odpadla by tím nutnost kupovat zbytečné grabovací karty (a tyhle výrobci by němli co žrát...), návíc tyhle karty vždy jsou limitovány vnitřním rozhraním (Thunderbolt, USB 3.0) a na limit se tedy narazí častěji.

Bylo by to fajn, kdyby stačilo kameru/foťák rovnou zapojit do HDMI a jet.