Zajímalo by mě, na jaké síťové vrstvě účtují operátoři data přes bezdrátové (nikoli wifi) spojení GSM,EDGE UMTS,3G,HSPDA,LTE. Zajímají mě odpovědi jednak ze zkušenosti, pokud to někdo má vypozorované nebo i ze specifikací či metodik operátorů. 1 Jestli se do spotřebovaného trafficu počítají i hlavičky IP, MAC, případně různé zapouzdřující pakety (protože předpokládám, že to nebude mít rovnou strukturu ethernetu) ? Jaké to zapouzdření vůbec je? 2 Jaký má overhead vůči například IP paketu (předpokládám že minimálně od IP je to stejné) nebo jinému.



3 A konečně, jak to měří měřiče dat v telefonech (v různých OS)? Měří třeba jen data po odhození TCP (předpokládám ,že takto to měří prohlížeče, nebo spíš až u HTTP, například když opera v statusbaru ukazuje kolik se načetlo). A asi i něco jiného ukáže Menu-Ovládací panel- Správce připojení u odesláno a přijato.



4. Nakonec neměli by to operátoři někdu uvádět, jak měří traffic? Kde to případně najít? liší se to nějak zásadně u operátorů čr?