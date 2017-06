externí gpu box-datový tok obrazu zpět do monitoru-jaké jsou limity

Zajímalo v návaznosti na předraženost externích gpu boxů , (1)jak je to s kapacitou přenosového kanálu , jelikož musí zpět do notebooku poslat obrazová data a (2) ty posléze musí se dostat (nejspíš přes interní grafiku) do interního displeje.Používá se nějaká komprese?Vychází mi například pro 4K@60x8bitx3= 11.5Gbps. Navíc to PCIE (ať je to přes mini pcie, express card, thunderbolt 2,3) musí zvládnou i co se týče latence, duplexu a nějakého zapouzření paketů.Co se stane, pokud tedy přenosová kapacita nebude stačit? Bude se to nějak sekat nebo se to rozpadne? Navíc hraje roli i to, že když uvažuju Thunderbolt 2, který má 20 Gbps, ale podle mě je to 10 a 10 pro oba směry.Kolik tak může být bitrate dat směrem z notebooku směrem do grafárny když budu mít zobrazený příkazový řádek, shell nebo plochu a když bude přehrávat 4K video a ne bo když budu hrát nejnovější 3D hru?