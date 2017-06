Efektivita turbiny

Jestli bude výkon vyšší?

No tak to záleží na rychlosti otáčení, vlastnostech plynu, který to má sát, jeho vstupní rychlosti, konstrukci odtahu vzduchu.

Podle mě dost komplexní úloha.



Pokud bys přidal třeba ještě jeden pár lopatek, možná už by se musela snižovat tloušťka materiálu a kdo ví, třeba se počítá s tím, že do toho vlétne nějaká nečistota, vydrželo by to pak? Ten díl mi přijde, že je masivní z nějakého důvodu, třeba aby se to při plných otáčkách nerozlomilo.



A nenapadlo tě zkusit třeba fórum o autech, když už máš díl do auta?