cena dat v roamingu 0.242Kč/MB. Jaktože levnější než mám já

Zajímalo by mě jak je možné, že jistý operátor nabízí 1MB za 0.242 Kč v roamingu. Co je to za podivnou hodnotu? Není to nějaká regulovaná minimální nebo maximální cena? Já mám základní tarif( ne-roamingová situace) 1Kč za 1 MB bez balíčku, nejvýhodněji vycházející (dokupovac, nikoli základní!) balík je 500MB za 100 Kč, který si mohu koupit vícekrát, bohužel je to podmíněno mít předtím 80MB základním balíkem za 50Kč = 150 Kč580MB ...



Zajímalo by mě, jak dosáhnout na tuto pohádkovou Kč/MB cenu (samozřejmě vůči babišovo tarifu je to předražené, ale v těchto politických sférách jsou jisté protislužbičky, takže se to zaplatí "odjinud"). Případně pokud existuje nějaký operátor který by nabídl něco do 200MB/ za měsíc do 50 Kč. Tedy chci málo dat za ještě nižší cenu, řekl bych že je to dost specifický požadavek, protože buď existují balíky s nepředstavitelně vysokým a tedy nevyužitelným pro mě limitem (>2GB), které mají přijatelnou jednotkovou cenu.... ale pokud využiji j celé.



Další věc by mě zajímalo, je který (virtuální) operátor nabízí data kompletně zdarma (ale s omezenou rychlostí okolo 64kB(b)/s atd)



Samozřejmě ve všech případech hledám předplacenky.