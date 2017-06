Zásek notebooku s Windows

The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ROOT\SYSTEM\0004. (Upozornění, až do konce všechny)

The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ROOT\SYSTEM\0003.

The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ROOT\SYSTEM\0001.

The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ROOT\SYSTEM\0006.

The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device BCMNFCIC\NFC_PROVIDER\

The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device USB\Vid_...Cdc_Modem&Mi_03



The driver \Driver\mouhid failed to load for the device HID\VID_šit_prd (kritická)

The driver \Driver\rtux64w8 failed to load for the device USB\VID_bla.. (kritická)

Stal se mi problém na notebooku, prostě se najednou zasekl s tím, že nijak nereagoval (dokonce ani neukazoval na dotykovém displeji trasy pohybu prstů nebo kolečka dotyků, což je obvykle známka, jak poznat, že se nezasekl totálně) ani na zapojení, odpojení periferií, stisky kláves, otočení do portrait modu, stisknutí vypínače, POUZE na na displeji zůstal takový obsah jako v době záseku.Nezměnilo se nic ani pot 10 hodinách (v elektrice), ale hřál. Dioda na víku stále svítila, což je indikace zapnutého běžícího notebooku. Pak jsem ho odpojil a max. po 3hodinách zjistil, že je vypnutý (také hřál), Po zapnutí (čistý start ,žádné resume z hibernace nebo standy)baterie měla 0.8%(0. 3Wh z 40Ah ) . Jak zjistit, proč došlo k záseku? v eventlogu nic zvláštního nevidím, pouze:Po zapnutí:-Předchozí vypnutí systému (9:53:33, ‎9. ‎6. ‎2017) bylo neočekávané.-Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.Takže on ten hajzl celou dobu běžel a vypnul se až dnes v 9hodin (chvíli po odpojení z elektriky)Z včera:Jak příště při záseku donutit systém, aby opět se odseknul, nebo proč se zasekl, jak se tomu vyvyrovat? Měl jsem jen otevřen IE a prohlížel weby, možná ramka byla zaplněná.