Zdravim



Bezne pouzivam na svoj televizor Samsung screen mirroring cez windows 8.1 a vsetko ide ako ma pokial je nainstalovany na masine....



Skusal som to aj cez virtualbox a tam mi uz v uvode pise :

ze mam skusit preinstalovat ovladac alebo skusit inu videokartu....

Mam graficku Intel HD 520



Chcem sa spytat je to vobec mozne rozchodit aj cez win 8,1pro ktory je vo virtualboxe (sietovu kartu ma ako most)?